PSG fica no 2 a 2 contra o Reims, seu 3º empate seguido; Mbappé começa no banco

Com o astro Kylian Mbappé mais uma vez começando a partida no banco de reservas, o Paris Saint-Germain somou o terceiro empate consecutivo (2-2) na Ligue 1, neste domingo (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, diante do Reims, cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Apesar do empate, o atual campeão é o líder isolado do campeonato francês com dez pontos de vantagem sobre o Brest (2º).

A equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique começou perdendo após o volante Marshall Munetsi abrir o placar logo aos 6 minutos, aproveitando um erro do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi.