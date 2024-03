Swiatek se vinga de Noskova e vai às oitavas de final em Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou neste domingo (10) para as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar a promessa tcheca Linda Noskova, sua inesperada algoz no último Aberto da Austrália.

Swiatek passou por algumas dificuldades no primeiro set, mas acabou vencendo Noskova, número 29 do ranking mundial, por 6-4 e 6-0.

A polonesa, detentora de quatro títulos de Grand Slam, perdia por 4 a 2 e resistiu a três break points que colocariam o primeiro set nas mãos de Noskova.