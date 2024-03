Agência de segurança reporta explosão perto de navio no Iêmen

A Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO) reportou uma explosão nesta segunda-feira (11) perto de um navio que navegava no Mar Vermelho, perto do Iêmen, destacando a segurança da embarcação e sua tripulação.

O navio "relatou um som de explosão próximo" à embarcação, a sudoeste do porto de Salif, no Iêmen, informou a UKMTO.

Os membros da coalizão internacional, criada em dezembro e liderada pelos Estados Unidos para proteger o tráfego marítimo naquela região, estão investigando o incidente.