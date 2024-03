Arsenal recebe Porto precisando de virada para ir às quartas da Champions

Depois da derrota por 1 a 0 em Portugal, o Arsenal vai precisar de uma virada sobre o Porto nesta terça-feira (13) para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, uma competição que o time inglês está redescobrindo depois de uma longa ausência e um elenco com pouca experiência em torneios internacionais.

No jogo de ida das oitavas, no Estádio de Dragão, os portugueses chegaram à vitória graças a um gol do brasileiro Galeno nos acréscimos. Mas de lá para cá, o Arsenal conseguiu assumir a liderança do Campeonato Inglês.

"O freio de mão estava puxado. Terá sido falta de experiência?", perguntou o ex-zagueiro do 'Gunners' Martin Keown em comentários à TNT Sports.