Ataque de drones provoca incêndio em depósito de combustível na Rússia

Meios de comunicação russos reportaram que o ataque aconteceu por volta das 3h locais (21h da segunda-feira em Brasília).

Drones ucranianos também atacaram pela noite o oblast (província) russo de Belgorod, perto da cidade ucraniana de Kharkiv. A ação não deixou feridos, mas danificou uma linha elétrica, segundo o governador Vyacheslav.

"O oblast de Belgorod foi atacado pelas forças armadas ucranianas usando drones, que lançaram quatro artefatos explosivos", disse Gladkov.

Segundo ele, sete localidades ficaram sem eletricidade por este ataque.

Desde o início da ofensiva de Moscou contra Kiev, no fim de fevereiro de 2022, as tropas ucranianas têm conseguido realizar ataques com drones em território russo.

