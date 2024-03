Atentado com 192 mortos em Madri faz 20 anos: os mais sangrentos ataques na Europa

2015: casa de shows e terraços de Paris

13.nov.2015 - Polícia socorre feridos na casa de shows Bataclan, em Paris Imagem: Reuters

Em 13 de novembro de 2015, três comandos jihadistas deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos na casa de shows Bataclan, em Paris, e em cafés, bares e restaurantes da cidade, assim como em Saint-Denis, perto do Stade de France. O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou os atentados.

2016: aeroporto e metrô de Bruxelas

Em 22 de março de 2016, dois extremistas com bombas provocaram explosões no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem, antes de outro atentado suicida uma hora depois em um metrô na estação Maelbeek, no coração do bairro europeu de Bruxelas. Os atentados, reivindicados pelo grupo EI e cometidos pela mesma célula dos ataques de 13 de novembro de 2015 em Paris, deixaram 35 mortos.

2016: fogos de artifício em Nice