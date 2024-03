Audiência do Oscar cresce e alcança 19,5 milhões de telespectadores

O triunfo do sucesso de bilheteria "Oppenheimer", duas performances ao vivo de "Barbie" e um divertido número com o ator John Cena quase nu aumentaram a audiência do Oscar pelo terceiro ano consecutivo, alcançando 19,5 milhões de telespectadores, de acordo com os números iniciais da emissora ABC nesta segunda-feira (11).

A bem-sucedida cerimônia viu sua audiência praticamente dobrar em relação à época da pandemia, quando o programa alcançou apenas 10,4 milhões de espectadores. No entanto, continua longe dos 40 milhões registrados uma década atrás.

"Oppenheimer", o drama sobre a bomba atômica do diretor Christopher Nolan, conquistou sete estatuetas na 96ª edição dos prêmios da Academia, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator para Cillian Murphy, enquanto "Pobres Criaturas" levou quatro Oscars, incluindo o de melhor atriz para Emma Stone.