Barcelona e Napoli se enfrentam por vaga nas quartas da Champions

"Qualquer coisa para ajudar a equipe, estou aqui para isso", disse o promissor atacante, que deve ser convocado na próxima sexta-feira pelo técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, para os amistosos contra Colômbia e Brasil.

- Talento precoce -

Yamal se tornou um dos pilares do Barcelona após uma grande evolução desde que fez seu primeiro jogo no time principal, em 29 de abril de 2023, com apenas 15 anos, tornando-se o estreante mais jovem do clube no Campeonato Espanhol.

Ele também foi o jogador mais jovem da história a marcar em LaLiga, com seu gol na vitória do Barça sobre o Granada em outubro de 2023 e o segundo estreante mais jovem na Champions, superado apenas por Youssoufa Moukoko, 50 dias mais novo, quando disputou o torneio pela primeira vez com o Borussia Dortmund em 2020.

Rápido e habilidoso com a bola, Yamal disputa posição com o brasileiro Raphinha.

- Napoli otimista -

Do lado do Napoli, que vem de um empate em 1 a 1 com o Torino pelo Campeonato Italiano, a aposta será mais uma vez na dupla formada pelo nigeriano Victor Osimhen e pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que jogarão ao lado de Matteo Politano no ataque.