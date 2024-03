Bitcoin alcança novo recorde e ultrapassa os US$ 72 mil

"O mercado de criptomoedas disparou 350% em relação ao seu mínimo de 2022 e mostra poucos sinais de estagnação", disse Fiona Cincotta, analista do City Index.

A recuperação foi auxiliada pelo anúncio das autoridades financeiras do Reino Unido de que permitirão a criação de títulos relacionados a criptomoedas.

No início deste ano, as autoridades do mercado de ações dos EUA autorizaram o primeiro fundo de investimento associado ao bitcoin, decisão que foi considerada uma etapa fundamental para a adoção das criptomoedas.

O produto, que no jargão da bolsa é conhecido como ETF (Exchange Traded Fund), é um fundo que reúne títulos associados ao universo bitcoin, e cujos resultados estão, portanto, ligados à evolução desta criptomoeda.

Isto permite que os investidores tentem lucrar com a criptomoeda sem comprá-la diretamente.

