Blinken viaja para Jamaica para reunião de emergência sobre crise do Haiti

Durante o fim de semana, os Estados Unidos iniciaram a evacuação de parte de seu corpo diplomático do Haiti, em meio a uma espiral de violência desencadeada por gangues armadas em Porto Príncipe que pedem a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry.

A União Europeia (UE) anunciou nesta segunda-feira que já evacuou todo seu pessoal do Haiti.

Segundo os últimos relatos, o primeiro-ministro Ariel Henry está em Porto Rico. O político, no poder desde o assassinato em 2021 do presidente Jovenel Moise, deveria deixar o cargo em fevereiro, mas fez um acordo para compartilhar o poder com a oposição até que ocorram novas eleições.

sct/des/nn/llu/dd/aa

© Agence France-Presse