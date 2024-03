Bombardeios israelenses deixam ao menos um morto no Líbano, diz fonte de segurança

Pelo menos uma pessoa morreu, nesta segunda-feira (11), em bombardeios israelenses contra uma localidade próxima de Baalbek, reduto do Hezbollah no leste do Líbano, segundo uma fonte de segurança.

Este é o segundo ataque nesta região desde que começaram os enfrentamentos transfronteiriços pela guerra em Gaza.

"Um avião israelense tomou como alvo um antigo edifício do Hezbollah perto do hospital Dar al Amal", declarou à AFP a fonte de segurança, acrescentando que a aviação israelense havia "efetuado outro ataque contra um hangar a leste de Baalbek". Esses ataques deixaram um morto e seis feridos, acrescentou.