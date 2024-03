China encerra sessão parlamentar dominada por dificuldades econômicas

A China encerrou nesta segunda-feira (11) sua sessão parlamentar anual, um evento essencial em que os políticos se comprometeram a combater a crise no setor imobiliário e o desemprego com o objetivo de relançar a segunda maior economia do mundo.

O gigante asiático, que registrou taxas de crescimento extraordinárias nas décadas 1990 e 2000, estimou um número muito mais modesto de "em torno de 5%" para 2024, na abertura da grande sessão anual do Parlamento chinês na semana passada.

O Governo admitiu que atingir esta meta não será "fácil" e que os "riscos econômicos latentes" em determinados setores continuavam arrastando a economia do país. Entretanto, não especificou como pretende enfrentar estes desafios.