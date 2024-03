China, Rússia e Irã realizam manobras navais conjuntas no Golfo de Omã

As Marinhas da China, Rússia e Irã realizam nesta semana exercícios militares conjuntos no Golfo de Omã, informou o gigante asiático nesta segunda-feira (11).

As atividades militares, que terminarão na sexta-feira, buscam "manter conjuntamente a segurança marítima regional", indicou um comunicado do Ministério da Defesa chinês publicado na rede social WeChat.

"A China enviará (...) um destroyer com mísseis guiados Urumqi, a fragata com mísseis guiados Linyi e o navio logístico integral Dongpinghu para participar do exercício", acrescentou o comunicado, sem dar mais detalhes.