Cinco pontos-chave sobre as eleições presidenciais na Rússia

Além de Putin, três candidatos foram autorizados: o nacionalista Leonid Slutsky, o comunista Nikolay Kharitonov e o empresário Vladislav Davankov, todos a favor da campanha militar na Ucrânia.

Segundo críticos do governo, a participação desses três falsos adversários serve para canalizar o descontentamento de setores da sociedade russa e dar uma aparência pluralista à votação, enquanto a verdadeira oposição foi aniquilada por anos de repressão.

Opositores afirmam que as autoridades têm várias ferramentas para controlar os resultados: manipular os votos pela internet e à distância, encher as urnas, falsificar atas após a contagem e pressionar milhões de funcionários em todo o país a votarem a favor do governo.

Yulia Navalnaya, viúva do opositor Alexei Navalny, convocou seus apoiadores para se reunirem nas seções eleitorais na mesma hora e votarem em "qualquer candidato menos Putin" ou invalidarem seus votos escrevendo "Navalny".

- Promessas de Putin -

Apesar de o resultado não deixar dúvidas, as autoridades participam ativamente da campanha. O objetivo é reforçar a legitimidade de Putin dentro e fora do país, demonstrando que ele desfruta de amplo apoio nas urnas e da sociedade.