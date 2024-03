Com Musk à frente, Vale do Silício se inclina à direita

Contudo, para além de suas publicações, muitos se perguntam se o segundo homem mais rico do mundo usará sua influência e riqueza para ajudar Trump a voltar à Casa Branca.

Os rumores aumentaram quando o jornal The New York Times informou que os dois tiveram uma reunião junto a doadores republicanos na Flórida na semana passada.

No X, Musk insistiu: "Para deixar muito claro, não estou doando a nenhum candidato à Presidência dos Estados Unidos."

Mas o financiamento das eleições é opaco e complicado, e quem apoia Biden está preocupado que Musk possa mudar de opinião ou criar comitês políticos que financiem Trump.

- 'Tecno-otimismo' -

Musk não está sozinho, outros pesos pesados do Vale do Silício também defendem as causas conservadoras no que continua sendo um bastião do liberalismo. Em 2020, a votação a favor de Trump no Vale do Silício foi inferior a 25%.