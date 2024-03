Da'Vine Joy Randolph: De Yale à Broadway... e ao Oscar

"Agradeço a todas as pessoas que cruzaram meu caminho e estiveram lá e me guiaram", disse a atriz, muito emocionada, ao receber sua estatueta, a primeira de sua carreira, e desta gala do Oscar.

"Sempre quis ser diferente e agora entendo que só preciso ser eu mesma", afirmou.

Em "Os Rejeitados", Mary é uma das poucas pessoas negras no campus da Nova Inglaterra dos anos 1970, no leste dos Estados Unidos, época e local onde o filme se passa. Lamb decide ficar na escola durante as férias porque está de luto pelo filho, um dos poucos jovens negros formados naquela prestigiada escola e que foi morto no Vietnã.

Um dos melhores momentos de Randolph no filme ocorre quando Mary, em uma festa de Natal em família, da qual participa com Paul e Angus, drena um pouco de sua dor de forma catártica.

"Fiquei muito surpresa ao ver quanto contexto Mary tinha, a emoção de um arco dramático completo", disse Randolph ao Los Angeles Times no ano passado.

"Pode parecer trivial e bobo, mas isso nem sempre está disponível para uma pessoa negra", completou.