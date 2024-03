De 'Batman' ao Oscar de Melhor Direção, Nolan deixa sua marca única em Hollywood

O diretor de 53 anos já esteve perto de faturar um Oscar no passado, sobretudo com o épico "Dunkirk" em 2017, mas foi no domingo que o cineasta anglo-americano se consagrou com "Oppenheimer", produção que dominou a noite com sete estatuetas.

Nascido em 1970, Nolan é filho de um editor publicitário britânico e de uma comissária de bordo americana.

Após ver "Guerra nas Estrelas" e "2001: Uma Odisseia no Espaço", aos sete anos de idade, rapidamente começou a fazer filmes na antiga câmera Super 8 de seu pai.

Com formação universitária em literatura inglesa na University College London, forjou uma parceria cinematográfica nesta instituição com sua futura produtora e esposa, Emma Thomas, com quem se mudou para Los Angeles após se graduar.

A fama veio aos 30 anos com "Amnésia", um filme policial vanguardista com uma narrativa não linear que se tornou sua marca registrada. Foi um sucesso em festivais e lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, de Melhor Roteiro Original.

- Sucessos de bilheteria -

Sua grande estreia na direção com um filme de grande orçamento foi "Insônia" (2002), estrelado por Al Pacino como um policial de Los Angeles enviado ao Alasca para investigar um assassinato.