Emma Stone se une ao clube das atrizes com duas estatuetas do Oscar de Melhor Atriz

Em "Pobres Criaturas", Emma Stone abraçou um desafio peculiar: interpretar uma mulher da era vitoriana que se suicida, é devolvida à vida após seu cérebro ser substituído pelo de seu filho que ainda não nasceu por um cientista pouco ortodoxo e, a partir dali, inicia uma viagem de autodescoberta.

Sua aposta vingou e Stone vence pela segunda vez neste domingo o Oscar de Melhor Atriz, o que a equipara a lendas que ganharam esse mesmo número de estatuetas, como Jodie Foster e Elizabeth Taylor.

"Me sinto muito honrada em compartilhar isso com cada membro do elenco, com cada membro da equipe, com cada pessoa que colocou seu amor, seu cuidado e seu brilhantismo neste filme", disse a atriz de 35 anos ao receber o prêmio.