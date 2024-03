Especialistas radiografam violino para revelar segredos de Paganini

Um grupo de especialistas franceses realizou neste fim de semana uma análise com raios-x em um violino do século XVIII avaliado em milhões de euros, com a esperança de descobrir o segredo de seu som mágico, declararam os responsáveis pelo projeto nesta segunda-feira (11).

O violino, chamado de "Il Cannone" (o canhão), era o favorito do famoso violinista e compositor Niccolò Paganini.

O músico italiano, oriundo de Gênova, o tocou durante décadas, antes de se tornar propriedade de sua cidade natal após sua morte em 1840.