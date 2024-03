EUA aportará US$ 133 milhões adicionais para ajudar o Haiti (Blinken)

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu, nesta segunda-feira (11), 133 milhões de dólares (cerca de R$ 662 milhões) adicionais em ajuda ao Haiti, e insistiu na urgência de mobilizar uma força internacional no país caribenho diante da crise atual.

Os Estados Unidos vão destinar outros US$ 100 milhões (R$ 498 milhões) para esta futura missão de segurança e aportar US$ 33 milhões (R$ 164 milhões) em ajuda humanitária, informou Blinken na Jamaica, onde participou de uma reunião de urgência da Comunidade do Caribe sobre o Haiti.

sct/mlm/gma/atm/mvv/ic