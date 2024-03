EUA restringe vistos a executivos de voos charter por facilitarem 'migração irregular'

Os Estados Unidos proibiram a entrada de executivos de companhias de voos charter "por facilitarem a migração irregular" para o seu território, informou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (11).

Em novembro, o governo do presidente democrata Joe Biden já havia restringido vistos a empresas que operam voos charter para a Nicarágua com migrantes em situação irregular. Em fevereiro, estendeu esta política aos transportes restantes: terrestres e marítimos.

As restrições desta segunda-feira são as primeiras desde o anúncio de fevereiro, informou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado, sem detalhar quantas ou os nomes das companhias aéreas.