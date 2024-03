Europa deve fazer mais para evitar consequências 'catastróficas' da mudança climática, segundo UE

A Europa pode enfrentar consequências "catastróficas" derivadas da mudança climática se não tomar medidas urgentes e contundentes para se adaptar aos riscos, advertiu um relatório da Agência Europeia do Meio Ambiente (AEMA) nesta segunda-feira (11).

A agência da União Europeia, encarregada de proporcionar informação confiável e independente sobre o meio ambiente, alertou que as regiões do sul da Europa são as mais expostas às consequências da mudança climática.

As consequências incluem incêndios, cortes de água e seus consequentes efeitos na agricultura, indica o primeiro relatório da agência sobre os riscos que o continente enfrenta.