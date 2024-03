FBI revela existência de uma rede de tráfico de pessoas ligada ao EI

"Existem redes de tráfico de migrantes chefiadas por pessoas vinculadas ao Estado Islâmico ou a outras organizações terroristas?", questionou o senador republicano Mark Rubio, ao falar diretamente com o diretor do FBI durante uma sessão no comitê de inteligência.

"Há uma rede em particular com alguns facilitadores estrangeiros [...] que têm vínculos com ISIS, o que nos preocupa muito", afirmou Wray, usando o acrônimo em inglês do Estado Islâmico. Ele acrescentou que não podia dar mais detalhes em uma sessão aberta.

"Dedicamos um enorme esforço à investigação com nossos parceiros" sobre "o que esta rede está fazendo", completou.

Os republicanos, que acusam o presidente democrata Joe Biden, candidato à reeleição, de não fazer o suficiente para frear a chegada de migrantes, insistiram que a situação na fronteira com o México representa um perigo para a segurança nacional.

A patrulha da fronteira dos EUA interceptou migrantes ou solicitantes de asilo mais de 2,7 milhões de vezes desde janeiro de 2021, quando Biden chegou à Casa Branca.

"Desde a perspectiva do FBI, estamos vendo uma ampla gama de ameaças muito perigosas que vêm da fronteira" e isso inclui o narcotráfico, afirmou Wray, que admitiu que "indivíduos perigosos" entraram no país.