Governo argentino amplia suspensão de agência de notícias Télam

"Esta semana se conhecerá o plano que o governo está desenvolvendo para o fechamento e o destino de cada um dos empregados", disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, quando anunciou o fechamento.

Mas alguns opinam que isso não será simples. Por exemplo, a deputada Margarita Stolbizer, do bloco dialoguista Fazemos Coalizão, escreveu na rede social X que "não se pode eliminar por decreto órgãos criados por lei".

A medida provocou uma rápida reação dos trabalhadores, que realizaram um ato e montaram acampamento na porta de uma das sedes. Além disso, após a suspensão do site oficial da agência, colocaram no ar a página "Somos Télam" para continuar a publicação de suas notas e emitir comunicados.

Tomás Eliaschev, jornalista e representante sindical da Télam, contou à AFP que, nesta segunda, após uma assembleia "com sala cheia" no edifício da Central Geral de Trabalhadores (CGT), os funcionários definiram sua rejeição à proposta de demissão voluntária feita pelo governo.

"De voluntária não tem nada porque acontece no contexto de uma extorsão", assinalou Eliaschev, ao destacar que as sedes continuam cercadas com grades e presença policial, e que os trabalhadores vão manter seu acampamento.

Ademais, anunciou que será apresentado um projeto de lei para que a agência "continue existindo, tenha controle parlamentar e seja uma Télam ainda mais democrática e federal".