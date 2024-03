Greenpeace pede criação de primeira reserva marinha em alto-mar contígua a Galápagos

O grupo ambientalista Greenpeace fez um chamado, nesta segunda-feira (11), aos governos do mundo para preservarem as zonas em alto-mar, como determina um tratado das Nações Unidas, e pediu a criação da primeira reserva marinha protegida junto ao arquipélago de Galápagos, no Equador.

A organização informou, durante uma expedição científica nas ilhas, acompanhada por jornalistas da AFP, que "fora da área protegida de Galápagos, as frotas pesqueiras industriais continuam saqueando os oceanos", segundo um boletim.

As águas internacionais mega-diversas não pertencem a um país em particular, o que dificulta sua preservação.