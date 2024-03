Incêndio fatal em edifício na Espanha foi causado por eletrodoméstico

O dramático incêndio que deixou dez mortos no fim de fevereiro em Valência, no leste da Espanha, ao se propagar rapidamente por todo um edifício, começou acidentalmente, "provavelmente" por um eletrodoméstico, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (11).

A polícia científica determinou que "foi um incêndio fortuito originado em um dos eletrodomésticos", declarou aos jornalistas María José Catalá, prefeita de Valência, a terceira maior cidade da Espanha.

Catalá explicou que a investigação seguirá avaliando as razões pelas quais o fogo "se estendeu, se propagou com tanta rapidez".