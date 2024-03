'Incidente técnico' em voo para o Chile deixa 12 hospitalizados na Nova Zelândia

Doze passageiros de um voo da companhia Latam oriundo de Sydney foram hospitalizados nesta segunda-feira (11) na Nova Zelândia depois que seu avião, com destino para o Chile via Auckland, registrou "um incidente técnico" que causou uma forte turbulência e impulsionou as pessoas para o teto.

Pelo menos uma pessoa está em estado grave, informaram os serviços de emergência da Nova Zelândia, que revisaram para baixo o número de hospitalizados, de 13 para 12.

Os passageiros explicaram à imprensa local que a aeronave, um Boeing 787 Dreamliner, segundo a companhia, perdeu altitude rapidamente quando sobrevoava o mar da Tasmânia e impulsionou para o teto todas as pessoas que não usavam cinto de segurança.