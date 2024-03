Israel afirma que bombardeou posição do número 2 do braço armado do Hamas

Issa é o braço-direito de Mohammed Deif e "um dos planejadores do massacre de 7 de outubro", segundo Israel.

Em dezembro, a União Europeia incluiu Deif e Issa em sua lista de sanções a pessoas ou organizações implicadas em atos "terroristas".

"Seguimos avaliando os resultados do bombardeio e ainda não recebemos a confirmação definitiva", declarou Hagari durante o anúncio, realizado no primeiro dia do ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos.

No início de janeiro, um ataque nos subúrbios do sul de Beirute matou Saleh al Aruri, um dos fundadores das brigadas Ezzedine al Qassam e que era então subcomandante da ala política do Hamas.

Um funcionário de defesa dos Estados Unidos afirmou que esse ataque foi realizado por Israel.

A guerra foi desencadeada pelo ataque de 7 de outubro, no qual combatentes islamistas palestinos mataram 1.160 pessoas no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.