Jamaica acolhe reunião internacional sobre a crise no Haiti

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, participará do encontro no qual abordará os esforços para "acelerar uma transição no Haiti através do estabelecimento de uma presidência colegiada" e discutirá sobre a implantação de uma missão internacional de segurança no pequeno país caribenho.

O vice-presidente da Guiana, membro da Caricom, Bharrat Jagdeo, declarou no domingo que os países implicados "tentarão restaurar a ordem e a confiança do povo haitiano" frente aos "criminosos (que) tomaram o controle do país".

Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU pediu a todos os atores políticos do Haiti que realizem "negociações sérias" para "restabelecer as instituições democráticas do país".

Também exortou às "gangues armadas a cessar imediatamente as suas ações desestabilizadoras".

- Evacuação de embaixadas -

Porto Príncipe é cenário de conflitos armados entre as forças de segurança e as gangues, que atacam lugares estratégicos como o Palácio presidencial, delegacias e prisões.