Lula diz que Robinho deve cumprir no Brasil condenação por estupro na Itália

"Todas as pessoas que cometem crime de estupro tem que ser presas. A pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia das partes que estão em jogo", disse Lula.

O ex-atacante da seleção brasileira foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem em Milão em 2013, quando ele jogava pelo Milan. A sentença foi confirmada em última instância em janeiro de 2022.

No entanto, Robinho, de 40 anos, reside no Brasil, que não permite a extradição de seus cidadãos.

A Itália pediu há pouco mais de um ano ao Brasil que aplicasse então a pena em seu território e em 20 de março um tribunal decidirá sobre esse pedido.

Por enquanto, o ex-jogador está proibido de sair do país.

Lula disse que Robinho "teve mais sorte do que 99% do jovem brasileiro, ganhou muito dinheiro e se tornou muito famoso. Não precisava fazer isso com a menina", uma albanesa que comemorava seu 23º aniversário em uma boate de Milão.