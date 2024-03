Miyazaki ganha seu segundo Oscar com 'O Menino e a Garça'

O renomado animador japonês Hayao Miyazaki ganhou no domingo (10) o seu segundo Oscar com "O Menino e a Garça", primeiro filme em uma década do cofundador do Studio Ghibli e possivelmente seu último.

O filme sobre um menino que se muda para o campo durante a Segunda Guerra Mundial faturou o prêmio de Melhor Animação, repetindo o feito de Miyazaki em 2023 com "A Viagem de Chihiro".

A produção superou o grande favorito "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", além de "Elementos", "Nimona" e "Meu Amigo Robô".