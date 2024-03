Musk anuncia que seu chatbot Grok terá 'código aberto'

O magnata americano Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (11) que tornará o Grok, seu chatbot de inteligência artificial (IA) e concorrente do ChatGPT, de "código aberto", enquanto sua desavença com a OpenAI se aprofunda.

O bilionário apresentou o Grok no final do ano passado em uma tentativa de competir com a OpenAI, empresa que ajudou a fundar em 2015 e que revolucionou a indústria com sua ferramenta ChatGPT, capaz de criar textos e imagens com simples comandos escritos.

Musk deixou a OpenAI alguns anos depois e, na semana passada, entrou com um processo contra a empresa, acusando-a de quebrar sua missão fundacional de ser uma entidade sem fins lucrativos que tornaria a pesquisa em IA disponível para todos.