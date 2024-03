Obra-prima de Nolan, 'Oppenheimer' recebe Oscar de Melhor Filme

- "Sonho e pesadelo" -

A mente por trás dos sucessos de bilheteria "A Origem" e "Batman: O Cavaleiro das Trevas" acabava de finalizar "Tenet" quando se deparou com "Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano", obra biográfica de J. Robert Oppenheimer, de 2005, vencedora do Puliter.

O cineasta sentiu-se imediatamente inspirado a levar a história de genialidade ambiciosa e tragédia arrogante, de "sonho e pesadelo", às grandes telas.

Oppenheimer, que ganhou notoriedade mundial como "o pai da bomba", não demorou a lamentar amargamente as consequências de sua invenção. Ele saiu em defesa do desarmamento nuclear e teve sua reputação destruída por simpatizar com o comunismo no passado.

"Sua história não oferece respostas fáceis. Mas oferece alguns dos paradoxos mais fascinantes e interessantes que já encontrei", disse Nolan sobre o físico.

Embora o diretor seja frequentemente associado a gêneros como ficção científica, ele decidiu estruturar "Oppenheimer" seguindo outros três padrões cinematográficos: jornada de um herói, filme de assalto e drama judicial.