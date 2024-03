Orçamento de 2025 de Biden mostra profundas diferenças com republicanos

Em linha com as propostas do presidente Biden, o orçamento de 2025 garante que aqueles que ganham "menos de US$ 400 mil [R$ 1,99 milhão]" por ano "não pagarão nem um centavo a mais em impostos", especificou Young.

- O que acontece com o déficit? -

O orçamento tem como objetivo reduzir o déficit fiscal em US$ 3 trilhões (R$ 14,9 trilhões) na próxima década.

Esses cortes poderiam ser compensados aumentando os impostos sobre os ricos e as empresas, entre outras medidas incluídas na iniciativa orçamentária que afetariam os interesses de grandes farmacêuticas e petrolíferas, por exemplo, explicou o governo.

Embora essas propostas sejam aplaudidas pela base do Partido Democrata, também são rejeitadas pelos republicanos do Congresso, bem como pelos democratas moderados e independentes do Legislativo, mostrando o desafio enfrentado pela Casa Branca para aprovar um projeto de lei orçamentária.

- Quais são as chances de o projeto ser aprovado? -

O Congresso está longe de aprovar algo semelhante a essa proposta até o final deste ano fiscal, em 30 de setembro, considerando que nem mesmo o atual orçamento foi completamente aprovado.