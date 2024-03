Os atentados mais sangrentos dos últimos 20 anos na Europa

- 2016: aeroporto e metrô de Bruxelas

Em 22 de março de 2016, dois extremistas explodem bombas presas no corpo no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem, antes de outro atentado suicida uma hora depois em um metrô na estação Maelbeek, no coração do bairro europeu de Bruxelas. Os atentados, reivindicados pelo grupo EI e cometidos pela mesma célula dos ataques de 13 de novembro de 2015 em Paris, deixaram 35 mortos.

- 2016: fogos de artifício em Nice

Na cidade costeira de Nice, um tunisiano de 31 anos atropela com um caminhão uma multidão depois dos tradicionais fogos de artifício no Dia Nacional da França, em 14 de julho de 2016, matando 86 pessoas e ferindo mais de 400. A polícia mata o autor do ataque, cuja autoria é reivindicada pelo EI.

- 2017: show em Manchester

Em 22 de maio de 2017, um britânico de origem líbia de 22 anos se suicida, detonando uma bomba em um show da cantora americana Ariana Grande na cidade britânica de Manchester, matando 22 pessoas, entre elas sete crianças, e ferindo uma centena. O EI reivindica a autoria do atentado.