Os principais momentos da 96ª edição do Oscar

Jonathan Glazer, cujo filme "Zona de Interesse" se passa em Auschwitz, disse ao público que as decisões de sua equipe tinham como objetivo levar à reflexão e confrontar com "o presente". "Não apenas para contar o que fizemos antes, mas o que fazemos agora".

"Sejam as vítimas de 7 de outubro em Israel ou do atual ataque a Gaza, todas as vítimas desta desumanização... como reagimos?", manifestou.

O momento "In memoriam", que lembra os mortos da indústria, prestou homenagem ao opositor russo Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no mês passado.

Além disso, "20 dias em Mariupol" ganhou o Melhor Documentário com sua crônica sobre a situação nessa cidade ucraniana após a invasão da Rússia.

- O mundo de Barbie -

Com grande sucesso de bilheteria, "Barbie" ficou notavelmente excluído das categorias de Melhor Direção e Melhor Atriz, mas as frequentes alusões ao filme coloriram de rosa grande parte da festa.