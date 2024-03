Oscar se rende a 'Oppenheimer', que leva sete estatuetas

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, se consagrou ao vencer o Oscar de Melhor Filme neste domingo e dominou a 96ª premiação da Academia em Hollywood ao levar sete estatuetas.

O indiscutível favorito da noite, com as atribulações do pai da bomba atômica e que conquistou a temporada de premiações, chegou com 13 indicações.

"Acho que todos nós que fazemos filmes sabemos que metade sonha com este momento", disse Emma Thomas, produtora do filme e esposa de Nolan, ao receber a estatueta de Melhor Filme.