Otan treina para uma ameaça da Rússia no clima hostil do Ártico

Atte Ohman, um jovem recruta finlandês, se prepara para desembarcar de um navio americano e participar de um ataque simulado a uma praia gelada da Noruega, como parte de um exercício da Otan para adaptar os seus soldados aos rigores do frio e da neve do Ártico.

"Tem um ditado que diz: se quer paz, deve se preparar para a guerra. É exatamente o que fazemos aqui", diz o jovem de 19 anos à AFP, ao pegar sua metralhadora.

A ação realizada no Ártico faz parte dos exercícios militares Steadfast da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), as mais importantes da aliança liderada pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria.