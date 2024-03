Petróleo estável antes de dados da inflação nos EUA

Os preços do petróleo fecharam praticamente estáveis nesta segunda-feira (11) depois de oscilarem durante o dia, seguindo sinais díspares sobre a atividade econômica na China e aguardando os dados de inflação nos Estados Unidos na terça-feira.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 0,15%, para 82,21 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para abril recuou 0,10%, para 77,93 dólares.

No início do dia, os preços caíram "devido a preocupações com a economia chinesa", disse Phil Flynn, da Price Futures Group.