Portugal enfrenta risco de instabilidade após ascensão da extrema direita

"A partir de agora, as forças democráticas terão que encarar a vitória do Chega como um fracasso que lhes pertence", comentou o principal jornal Público, no seu editorial.

Após os resultados, o líder da AD reivindicou uma vitória "inevitável" e disse querer governar com uma "maioria relativa".

Para isso, conta com a "responsabilidade" dos socialistas, a quem pediu que não votassem uma eventual moção de censura junto ao Chega para derrubar o futuro governo.

Em Portugal, o Executivo não precisa de votação no Parlamento para tomar posse. O chefe dos socialistas aceitou a sua derrota e assumiu o papel de líder da oposição.

Pedro Nuno Santos alertou, no entanto, que não se sente obrigado a ceder ao próximo orçamento do Estado e a abster-se em sua aprovação.

Este será o teste decisivo para a frágil maioria de centro-direita, presa entre a esquerda e a extrema direita.