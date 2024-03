Rune vence Musetti e vai às oitavas de final em Indian Wells

Em seu primeiro jogo em Indian Wells, Rune mostrou um tênis agressivo, com 24 bolas vencedoras contra 15 de Musetti.

Um dos jogadores mais promissores do circuito, ele busca seu segundo título de Masters 1000, no início de uma temporada em que não teve os resultados esperados, com uma eliminação inesperada na segunda rodada do Aberto da Austrália.

- Gauff avança às oitavas no feminino -

Na chave feminina, a estrela americana Coco Gauff, número 3 no ranking da WTA, avançou às oitavas com vitória sobre a italiana Lucia Bronzetti (53ª).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/5), melhorando em relação à estreia contra a francesa Clara Burel (47ª), há dois dias, quando chegou a estar perdendo por 4-0 no terceiro set.

Nesta segunda-feira, a atual campeã do US Open foi muito mais eficiente no saque e aproveitou a imprecisão de Bronzetti nos momentos decisivos.