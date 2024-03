Ryan Gosling leva 'KenErgia' e música para o Oscar

Billie Eilish e Finneas apresentaram uma versão comovente e concisa da música vencedora: ela usava um casaco preto e branco de tweed da Chanel, uma saia até os tornozelos, um colete branco e uma tiara rosa.

A indicada a melhor atriz Lily Gladstone chorou ao assistir à poderosa interpretação de Scott George e dos cantores Osage com "Wahzhazhe (A Song for My People)", que aparece em "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.

A estrela pop latina Becky G foi acompanhada por um coro de crianças para interpretar "The Fire Inside", de "Flamin' Hot", e Jon Batiste apresentou "It Never Went Away", de seu documentário "American Symphony", um filme íntimo que detalha os desafios que ele e sua esposa enfrentaram enquanto ela lutava contra a leucemia.

Na categoria de Melhor Trilha Sonora Original, Ludwig Goransson, vencedor de um Grammy, conquistou a segunda vitória na categoria pela música do grande ganhador da noite, "Oppenheimer".

