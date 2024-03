Secretário-geral da ONU pede para 'silenciar as armas' em Gaza durante o Ramadã

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (11) para "silenciar as armas" em Gaza e a libertação dos reféns "para honrar o espírito do Ramadã", o mês de jejum muçulmano, que acaba de começar.

"Hoje começa o mês sagrado do Ramadã, período em que os muçulmanos de todo o mundo celebram e difundem os valores da paz, da reconciliação e da solidariedade. Mas mesmo com o início do Ramadã, as mortes, os bombardeios e a carnificina continuam em Gaza", lamentou à imprensa.

"O meu mais sincero apelo hoje é para honrar o espírito do Ramadã, silenciando as armas e removendo todos os obstáculos para que a ajuda humanitária vital possa chegar ao ritmo e à escala massiva necessários", acrescentou.