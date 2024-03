Sindicalista acusado de 'conspiração' é libertado na Venezuela

As autoridades da Venezuela libertaram, nesta segunda-feira (11), um sindicalista do setor da educação detido em janeiro, acusado de "conspiração" contra o governo do presidente Nicolás Maduro, confirmaram à AFP organizações que defendem "presos políticos".

Víctor Venegas, presidente do sindicato dos trabalhadores da educação (Fenatev) do estado de Barinas (oeste), foi "libertado sob medidas cautelares", afirmaram advogados do Fórum Penal e da Coalizão pelos Direitos Humanos e a Democracia.

Não se sabe quais são estas medidas, mas normalmente é aplicado um regime de apresentação periódica nos tribunais.