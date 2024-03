Técnico do Lecce é demitido por dar cabeçada em jogador do Verona

O técnico do Lecce Roberto D'Aversa, que deu uma cabeçada no atacante do Verona Thomas Henry no jogo entre as equipes no domingo, pelo Campeonato Italiano, foi demitido, anunciou o clube nesta segunda-feira (11).

"Após os acontecimentos do final do jogo Lecce-Verona, o clube anuncia a demissão do técnico D'Aversa", escreveu o Lecce em um comunicado na rede social X.

Os incidentes começaram ao término da partida, vencida pelo Verona por 1 a 0, com empurrões entre jogadores e comissões técnicas das duas equipes.