Três mortos e quatro desaparecidos na França por tempestades violentas

As equipes de resgate retomaram, nesta segunda-feira (11), a busca por quatro pessoas desaparecidas, incluindo um pai e os seus dois filhos, no sudeste da França, onde tempestades violentas já deixaram três mortos no fim de semana.

Os esforços de busca estão concentrados em Dions, uma cidade de 500 habitantes ao norte de Nimes, onde foram destacados 120 policiais e bombeiros, apoiados por um helicóptero e drones.

As equipes de resgate procuram um pai e seus dois filhos, de 4 e 13 anos, cujo veículo foi arrastado pela água perto de uma ponte no sábado, por volta das 23h30 (horário local). A mãe, de 40 anos, conseguiu ser resgatada.