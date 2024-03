Tripulação da Estação Espacial Internacional volta à Terra

Moghbeli, em seu primeiro voo espacial, prestou homenagem à parceria internacional pós-Guerra Fria que pavimentou o caminho para a construção conjunta da ISS na década de 1990.

"É um indicativo do que podemos fazer quando trabalhamos juntos", disse a astronauta durante uma cerimônia de despedida no domingo.

"Ao lembrar quando isso era apenas um sonho, e as pessoas que tiveram a visão, a coragem e o ímpeto de desenvolver este laboratório orbital na órbita terrestre baixa, fico realmente orgulhosa de fazer parte disso", destacou.

A Nasa e a SpaceX têm como objetivo que a nave aterrisse às 5h35 (6h35 no horário de Brasília) de terça-feira ao largo da costa do estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos.

O setor aeroespacial é uma das poucas áreas de cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia atualmente após a invasão da Ucrânia iniciada pelo governo de Vladimir Putin em fevereiro de 2022. Os americanos também continuam voando a bordo de foguetes russos Soyuz lançados do Cazaquistão.

Os membros do Crew-7 realizaram experimentos científicos, incluindo a coleta de amostras durante uma caminhada espacial para determinar se a estação libera microorganismos pelos respiradouros do sistema de ventilação. Outro avaliou como a microgravidade, que acelera o envelhecimento, afeta a regeneração do fígado.