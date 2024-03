Ucrânia celebra seu primeiro Oscar após vitória de documentário '20 dias em Mariupol'

A Ucrânia celebrou, nesta segunda-feira (11), seu primeiro Oscar, com a vitória de "20 dias em Mariupol", um documentário sobre o cerco do Exército russo a esta cidade ucraniana em 2020, que considerou "importante", já que narra "os crimes da Rússia".

"O primeiro Oscar da história. E é tão importante nesse momento", declarou o chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Iermak, na rede social X. "O mundo viu a verdade sobre os crimes da Rússia. A justiça vencerá", acrescentou.

O filme, que ganhou o Oscar do melhor documentário no domingo, foi feito por jornalistas ucranianos que trabalham para a agência Associated Press. Nas últimas semanas, já havia vencido uma série de prêmios internacionais, entre eles o Pulitzer e o Bafta.