Ucrânia convoca enviado do Vaticano por declaração do papa sobre 'levantar bandeira branca'

A Ucrânia convocou, nesta segunda-feira (11), o enviado do Vaticano como protesto pelas declarações do papa Francisco, que no sábado pediu a Kiev que tenha "a coragem de levantar a bandeira branca e negociar" com Rússia.

"Visvaldas Kulbokas foi informado de que a Ucrânia está decepcionada com as palavras do pontífice sobre a 'bandeira branca' e a necessidade de 'demonstrar coragem e negociar' com o agressor", declarou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

A diplomacia ucraniana acusou o papa de "legitimar a lei do mais forte" e de incentivá-los a "continuar ignorando o direito internacional".