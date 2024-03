UE anuncia que retirou o seu pessoal do Haiti

"Em resposta à dramática deterioração da situação, tomamos a decisão de reduzir as nossas atividades no terreno e transferimos o pessoal da delegação da UE em Porto Príncipe para um local mais seguro, fora do país", disse Stano.

A UE ainda tem pessoal essencial que continua trabalhando, "mas não do Haiti", acrescentou.

A Comunidade do Caribe (Caricom) convocou uma reunião de emergência na Jamaica para discutir a grave situação no Haiti.

Convites para essa reunião foram enviados à França, ao Canadá e à ONU.

ahg/zm/aa

© Agence France-Presse